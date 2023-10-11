СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложил ввести заявительный порядок классификации отелей уровня от нуля до двух звезд, тем самым упростив этот процесс и сосредоточившись на классификации гостиниц от трех до пяти звезд, сообщил в ходе пленарной сессии FTT-2023: Форум туристических территорий замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Россияне в июле стали в девять раз активнее бронировать отели на Новый год

"Функции… классификации гостиниц перешли в Росаккредитацию. Там планируется достаточно существенная реформа. Безусловно, это будет обсуждаться с отраслью. Из предложений, которые я бы на обсуждение представил, это переход на заявительный характер классификации и получения категорий от нуля до двух звезд. Просто декларация без всех обязательных процедур с какими-то механизмами контроля", — рассказал Вахруков.

"Мы считаем, что этот процесс надо максимально упростить, а сосредоточиться и ресурсы сосредоточить на классификации гостиниц от трех до пяти звезд, на том, где действительно требуется качество эксперта, ответственность организаций, которые этим занимаются", — добавил он.