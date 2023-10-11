МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, заявил, что у него и наследного принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бен Сальмана, сложились личные доверительные отношения, которые имеют значение при принятии решений на нефтяном рынке. Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

"Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии — это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения — это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", — рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Президент привел вице-премьера Александра Новака в качестве примера, который постоянно ведет переговоры со своими саудовскими коллегами.

"Вот он (Новак — ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", — прокомментировал Путин.

Путин отметил, что в таких ситуациях необходимо договариваться и приходить к общему решению в интересах всех и мировых энергетических рынков.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.