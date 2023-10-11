Путин: с Мухаммедом бен Сальманом сложились личные доверительные отношения
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, заявил, что у него и наследного принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бен Сальмана, сложились личные доверительные отношения, которые имеют значение при принятии решений на нефтяном рынке.
"Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии — это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения — это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", — рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Президент привел вице-премьера Александра Новака в качестве примера, который постоянно ведет переговоры со своими саудовскими коллегами.
"Вот он (Новак — ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", — прокомментировал Путин.
Путин отметил, что в таких ситуациях необходимо договариваться и приходить к общему решению в интересах всех и мировых энергетических рынков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.
https://1prime.ru/News/20231011/841955686.html