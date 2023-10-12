МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США, обладающие значительными возможностями разведки на Ближнем Востоке, не могли не знать об эскалации конфликта в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова напомнила о риске распространения оружия НАТО по всему миру

В эфире "Соловьев Live" Мария Захарова рассказала, что разведывательная мощь США в регионе заключается в спутниках. Все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников.

Захарова также отметила, что США следят за киберпространством в регионе, однако не предоставили информацию своему союзнику в течение года.

"Те дичайшие заявления, агрессивные, с призывами уничтожать гражданское население, которые мы сейчас слышим со стороны США, я уверена, не идут на пользу тому же самому Израилю… Человеконенавистнические заявления из Вашингтона, к сожалению, только ухудшают ситуацию", — добавила она.

В заключение, Захарова заявила, что такая ситуация невозможна и что США должны были быть в курсе этих событий. "Никак так не могло получиться, такого быть не могло", — добавила она.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.