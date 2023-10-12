МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года регионам было выделено около 39 млрд. рублей на поддержку многодетных семей, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Голикова прокомментировала ситуацию с безработицей в России

"По 2022 году на цели указа было направлено 60,6 миллиарда рублей. Это достаточно приличная сумма денег по сегодняшним меркам. За семь месяцев 2023 года это уже 39 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей — это не считая федеральных мер поддержки, которые сегодня реализуются. Это исключительно средства от регионов", — сказала Голикова во время расширенного совместного заседания комитетов по контролю, по вопросам семьи, женщин и детей и по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме.

Голикова также подчеркнула, что в 50 регионах статус многодетной семьи сохраняется, если ребенок обучается в общеобразовательной организации до 23 лет, и до 21-24 лет, если учится и проходит военную службу или является инвалидом I или II группы.

В Москве статус сохраняется до 16 лет младшего ребенка и до 18 лет при обучении. Также вице-премьер отметила, что в 58 субъектах Российской Федерации опекаемые дети учитываются при присвоении статуса многодетной семьи.