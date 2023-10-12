МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен и от имени "африканского политика" обсудили с ней размещение ядерного оружия на территории страны, а также поставки оружия на Украину, сообщил РИА Новости Лексус. "Сила в правде". Вован и Лексус разыграли Буша-младшего в стиле "Брат — 2"

Позднее МИД Финляндии заявил о начале расследования данного разговора, отметив, что там шла речь о "конфиденциальной или секретной информации".

Несмотря на это, пранкеры заявили, что они готовы помочь расследованию, если сам МИД Финляндии захочет.

Это не первый случай, когда пранкеры общаются с МИДами различных стран, и в каждом случае проводится расследование.

Однако пранкеров результаты расследований не интересуют и относятся они к ним безразлично. "Если они расследуют пранк в отношении нас, имеем мы к нему отношение или нет… Да, имеем… Общались о ядерном оружии, о размещении ядерного оружия на территории Финляндии, о поставках вооружения Украине, военных самолетов F-16. Вот наш разговор был об этом… МИД (Финляндии) отреагировал, насколько я смотрел, с юмором… Но нам это, не знаю, наверное, параллельно, как реагируют на эти вещи", — прокомментировал Лексус.