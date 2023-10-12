ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Россия будет двигаться в направлении того, чтобы иностранным инвесторам из дружественных государств было комфортно инвестировать в российскую экономику, власти видят возможность несколько ослабить требования к прозрачности для новых инвесторов, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Стало известно, на сколько сократились иностранные инвестиции в Россию

"Что важно, мы всегда декларировали, что мы не хотим свой рынок закрыть. И в этом плане понятно, что мы были вынуждены принимать в 2022 году очень жесткие меры по ограничению движения капитала, прозрачности инвестиций извне, но точно совершенно мы будем двигаться в направлении того, чтобы иностранным инвесторам из дружественных государств было комфортно с учетом обстоятельств инвестировать, если они захотят, в нашу экономику", — сказал он на Уральской конференции НАУФОР.

В том числе речь идет о российских гражданах, которые свой капитал вернули — весь или часть — не в Россию, а в дружественные страны, отметил он. "Поэтому эти "линки" мы будем тоже выстраивать, упрощать, чтобы возможность эта была, особенно когда ситуация будет стабилизироваться", — сказал он.

"Когда экстренные меры принимали, мы в том числе ограничили возможность работы так называемых иностранных счетов номинального держателя, требуя определенной прозрачности там, в том числе, чтобы могли выполняться нормы нашего валютного контроля", — напомнил он журналистам в кулуарах конференции.

"Мы видим сейчас возможность для различных новых денег несколько ослабить требования к прозрачности, вернуть ее по смыслу на те режимы, которые были до начала нынешнего кризиса, и, соответственно, это даст возможность сохранить и должный уровень анонимности для инвесторов, которые захотят инвестировать", — продолжил он.

"Сейчас, чтобы инвестору прийти, ему нужно, как в Китае — прийти самому и себя показать: вот паспортные данные и так далее. Это можно будет убрать. По срокам сейчас не готов сказать точно, но это не дальняя перспектива", — отметил он.