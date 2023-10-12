2023-10-12T13:38:37+03:00
2023-10-12T13:38:37+03:00
2023-10-12T13:38:37+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231012/841965461.html
Греф отметил замедление кредитования населения из-за ограничений ЦБ
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Новости
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СБЕРБАНК ВИДИТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ ЦБ — ГРЕФ Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, герман греф, сбербанк
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. СБЕРБАНК ВИДИТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ ЦБ — ГРЕФ
Новость дополняется