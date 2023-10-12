2023-10-12T15:29:45+03:00
2023-10-12T15:29:45+03:00
2023-10-12T15:29:45+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231012/841967704.html
Мишустин заявил о выделении средств на строительство дорог в регионах
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Новости
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ 60 МЛРД РУБ НА УСКОРЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, новости, россия, михаил мишустин, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ 60 МЛРД РУБ НА УСКОРЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ — МИШУСТИН
Новость дополняется