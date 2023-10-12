МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глобальный Запад, в попытках удержать глобальное доминирование, идет ва-банк, заигрывая с террористами, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Запад внес беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин

"Деструктивность Запада всем известна," отметил глава СВР. По его словам, в мире четко прослеживается связь между нормализацией ситуации в каком-либо регионе и немедленной активацией контактов англосаксов с местными террористическими организациями. Как пример, Нарышкин приводит события в Сирии.

По его мнению, пример Афганистана ясно показал, что возможность держать террористов под контролем условна, и в конечном итоге они все равно "начинают нести угрозу вооружавшим их странам". Нарышкин подчеркнул, что страны Запада играют с огнем, "разыгрывая карту терроризма, экстремизма и этносепаратизма".

Директор службы добавил, что вселяет надежду то, что Запад больше не единственный субъект международных отношений, другие более ответственные члены мировой политики, объединившись, могут противостоять политике США и Великобритании, а также самостоятельно решать проблемные ситуации.

Подводя итог, Нарышкин подчеркнул, что консолидация сил дает государствам устойчивость, необходимую в условия нового миропорядка, перехода к многополярному миру.