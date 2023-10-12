Эксперт Машков: Иран готов ввозить в Россию агропромышленную продукцию напрямую
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Иранский бизнес хочет и готов ввозить в Россию рыбу, креветки, финики и прочую агропромышленную продукцию напрямую, без посредников, но для этого ему нужно поменять свой маркетинг, адаптироваться к российскому рынку, рассказал РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"До сих пор иранская сельхозпродукция попадает в Россию через Туркмению, Азербайджан, Турцию, что, понятно, увеличивает ее цену для конечного потребителя", — заявил он в ходе встречи в МТПП с представителями деловых кругов иранской провинции Энзели.
Долгое время, по его словам, самому Ирану так было удобно.
"Но сегодня он готов ввозить в Россию осетровую рыбу, креветки, финики и другую продукцию своего агропромышленного комплекса без посредников", — отметил Машков.
"Однако одного желания тут мало. Для этого иранский бизнес должен, прежде всего, адаптироваться под российские условия ведения бизнеса, поменять свой маркетинг, свою бизнес-культуру, наконец", — заметил эксперт.
"Речь порой идет, казалось бы, о мелочах. Иранцы, например, не могут продать в Россию свои креветки лишь потому, что они (с их стороны — ред.) неправильно и неудобно расфасованы для реализации в наших магазинах", — заключил Машков.
https://1prime.ru/News/20231012/841968124.html