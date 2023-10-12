МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Главной проблемой в деле контроля над инфляцией является отсутствие сопутствующего инструмента налогово-бюджетной политики, который бы распространялся на всю еврозону, заявил в четверг глава Банка Словении и член Управляющего совета Европейского центрального банка Боштьян Васле. Председатель ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Евросоюза

Налогово-бюджетная политика еврозоны отражает 20 отдельных национальных бюджетов, которые иногда расходятся с целями денежно-кредитной политики.

"Наилучшим вариантом было бы иметь общую налогово-бюджетную политику и единые инструменты для реакции на потрясения, как это делаем мы посредством денежно-кредитной политики", — заявил Васле на конференции в Марракеше.

Правительства еврозоны создали такой совместный инструмент сразу после пандемии коронавируса, однако Германия настаивает, что его применение должно быть единоразовым. Немецкие власти опасаются, что безответственное поведение других стран в сфере налогово-бюджетной политики может стать бременем для налогоплательщиков в Германии.