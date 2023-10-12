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2023
https://1prime.ru/News/20231012/841968333.html
В ЕЦБ назвали главную проблему в вопросе контроля над инфляцией
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Главной проблемой в деле контроля над инфляцией является отсутствие сопутствующего инструмента налогово-бюджетной политики, который бы распространялся на всю еврозону, заявил в... ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, новости, ецб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Главной проблемой в деле контроля над инфляцией является отсутствие сопутствующего инструмента налогово-бюджетной политики, который бы распространялся на всю еврозону, заявил в четверг глава Банка Словении и член Управляющего совета Европейского центрального банка Боштьян Васле.
Налогово-бюджетная политика еврозоны отражает 20 отдельных национальных бюджетов, которые иногда расходятся с целями денежно-кредитной политики.
"Наилучшим вариантом было бы иметь общую налогово-бюджетную политику и единые инструменты для реакции на потрясения, как это делаем мы посредством денежно-кредитной политики", — заявил Васле на конференции в Марракеше.
Правительства еврозоны создали такой совместный инструмент сразу после пандемии коронавируса, однако Германия настаивает, что его применение должно быть единоразовым. Немецкие власти опасаются, что безответственное поведение других стран в сфере налогово-бюджетной политики может стать бременем для налогоплательщиков в Германии.