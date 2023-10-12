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Аргентина рассчитывает на средства Банка БРИКС в случае победы Массы
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Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, экономика, новости, аргентина, брикс
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт — ПРАЙМ. Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы рассчитывает привлечь средства Банка БРИКС на инфраструктурные проекты, сообщил РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани.
"У БРИКС есть банк развития с капиталом в 100 миллиардов долларов. Если ты хочешь получить доступ к этому капиталу, например, для проектов инфраструктуры, то у тебя больше всего шансов, если ты — часть БРИКС", — сказал он.
"Аргентина, которой нужны средства для различных инфраструктурных проектов, сильно заинтересована в этом банке развития. Вот конкретный пример, почему Аргентина ставит на вступление в БРИКС", — добавил Мартинес Пандиани.
Ранее БРИКС пригласило Аргентину вступить в числе ряда других стран в это объединение с 1 января 2024 года. Между тем, вопрос о вступлении под вопросом. В Аргентине 22 октября пройдут выборы президента, и основные соперники Массы — крайне правый кандидат Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич — против присоединения Аргентины к БРИКС.