2023-10-12T16:31:43+03:00
2023-10-12T16:31:43+03:00
2023-10-12T16:31:43+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231012/841968825.html
Аргентина не будет вводить санкции против России
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введет санкций против России, сказал РИА Новости советник кандидата и, возможно,... ПРАЙМ, 12.10.2023
новости, аргентина, россия, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565708.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565708.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565707.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565707.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565706.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565706.jpg
https://1prime.ru/News/20231012/841968679.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введет санкций против России, сказал РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД, Густаво Мартинес Пандиани.
"Позиция Массы совпадает с позицией его текущего правительства (Масса — министр экономики — ред)… мы не уступаем тем, кто призывает к односторонним санкциям", — заявил Пандиани.
Пандиани попросили рассказать о возможном введении санкций в будущем. "У нас нет этой политики (односторонних санкций) в целом", — ответил он.
Ранее аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса рассказал, что, с его точки зрения, в случае победы на выборах крайне правого кандидата Хавьера Милея или экс-министра безопасности Патрисии Буллрич, вполне возможно, Аргентина введёт санкции против России, так как оба политика придерживаются проамериканских взглядов.