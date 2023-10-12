МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введет санкций против России, сказал РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД, Густаво Мартинес Пандиани.

Флаг Аргентины

Аргентина рассчитывает на средства Банка БРИКС в случае победы Массы

"Позиция Массы совпадает с позицией его текущего правительства (Масса — министр экономики — ред)… мы не уступаем тем, кто призывает к односторонним санкциям", — заявил Пандиани.

Пандиани попросили рассказать о возможном введении санкций в будущем. "У нас нет этой политики (односторонних санкций) в целом", — ответил он.

Ранее аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса рассказал, что, с его точки зрения, в случае победы на выборах крайне правого кандидата Хавьера Милея или экс-министра безопасности Патрисии Буллрич, вполне возможно, Аргентина введёт санкции против России, так как оба политика придерживаются проамериканских взглядов.