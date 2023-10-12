МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введет санкций против России, сказал РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД, Густаво Мартинес Пандиани. Аргентина рассчитывает на средства Банка БРИКС в случае победы Массы

"Позиция Массы совпадает с позицией его текущего правительства (Масса — министр экономики — ред)… мы не уступаем тем, кто призывает к односторонним санкциям", — заявил Пандиани.

Пандиани попросили рассказать о возможном введении санкций в будущем. "У нас нет этой политики (односторонних санкций) в целом", — ответил он.

Ранее аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса рассказал, что, с его точки зрения, в случае победы на выборах крайне правого кандидата Хавьера Милея или экс-министра безопасности Патрисии Буллрич, вполне возможно, Аргентина введёт санкции против России, так как оба политика придерживаются проамериканских взглядов.