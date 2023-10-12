МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия ответит на планируемое решение правительства Финляндии по принятию механизма "облегченного" изъятия у россиян принадлежащей им в этой стране недвижимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия противостоит неоколониализму, заявила Захарова

"Планируемое решение является очередным подтверждением русофобской сущности политики нынешних властей Финляндии, пренебрегающих нормами права. Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности", — сообщила Захарова, комментируя заявление министра юстиции Финляндии о планах финского правительства разработать механизмы "облегченного" изъятия у граждан РФ недвижимости. Комментарий официального представителя МИД опубликован на сайте дипведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия воспринимает заявление министра юстиции Финляндии как "очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан".

"Дело ведется к полному абсурду. Финны изобретают все новые и новые санкции, а затем "удивляются", что россияне не могут перевести деньги в Финляндию или приехать в страну для обеспечения должного содержания своей недвижимости", — заключила Захарова.