МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росавиация открыла "горячую" линию для информирования российских граждан, желающих покинуть Израиль, сообщила пресс-служба организации. Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября

"Российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией… Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля, Росавиация открыла "горячую" линию: +7 (800)200-40-01", — говорится в сообщении.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы движения проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось также о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах и гражданах других стран. В плену ХАМАС может удерживать по разным данным около 150 израильтян.