ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт — ПРАЙМ. Расследование повреждения газопровода Balticconnector, ведущееся властями Финляндии при участии Эстонии сосредоточено на движении кораблей в месте аварии, а не на подводной составляющей, сообщает со ссылкой на источники финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. В Финляндии раскрыли, когда починят газопровод Balticconnector

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его ведомство располагает фото и видео повреждений газопровода, которое выглядит "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Органы власти не исключают, что разрыв трубы мог произойти якорем, сообщали ранее СМИ.

"Расследование повреждения трубопровода сосредоточено на кораблях, двигавшихся в момент происшествия в Финском заливе", — говорится в сообщении.

Согласно YLE, финские власти "имеют четкое представление того, какие корабли двигались в Финском заливе в момент повреждения трубы".

В Финляндии ответственным за расследование является центральная криминальная полиция, которой оказывают всю возможную поддержку ВМФ Финляндии, Пограничная охрана, эксплуатанты газопровода.

Ранее YLE сообщило, что в момент происшествия в месте аварии находились пять судов, все нефтяные танкеры: Lion S, острова Кука, Riverside, Мальта, Monterey, Либерия, SGV Flot, Россия и Nazmi C, Панама.

Оператор финской газотранспортной системы и один из операторов газопровода Gasgrid Finland 10 октября сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно 8 котября, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.

Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.