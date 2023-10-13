С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт —ПРАЙМ. Туристический поток из России в страны СНГ за первое полугодие 2023 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичными показателями 2022 года и составил 2,5 миллиона человек, сообщил на сессии "Туризм в горных регионах стран содружества — вызовы и перспективы" заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Минэкономразвития оценило интерес иностранцев к инвестициям в туризм России

Сессия проходит в рамках международного форума "Устойчивое развитие горных территорий".

"В первом полугодии этого года 2,5 миллиона российских туристов посетили страны Содружества независимых государств, что в полтора раза превышает аналогичные показатели прошлого года", — отметил Вольвач.

Обратное направление туризма — из стран СНГ в Россию — тоже выросло. "За январь — июль 2023 года Россию посетили более 2 миллионов туристов из стран Содружества независимых государств. Что также превышает показатель прошлого года в два раза", — заявил Вольвач.

Важным направлением развития совместного туризма являются горные регионы с горнолыжными курортами, что стало предметом соглашения между "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан).

В перспективе планируется расширение этого альянса за счет курортов Белоруссии, Армении и Киргизии, а также создание межгосударственного туристического горного маршрута.

В настоящее время в России также разрабатываются новые туристические маршруты, которые ориентированы на туристов из стран СНГ, в частности, в Алтайский край.

Международный форум "Устойчивое развитие горных территорий" проходит в Санкт-Петербурге 12-13 октября.