БУДАПЕШТ, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия назвала неприемлемым намерение Болгарии "драматически" поднять плату за транзит российского газа, ставя под угрозу энергоснабжение другой страны, и предпринимает меры, чтобы этого не произошло, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто оценил вклад России в заполнение газохранилищ Венгрии

"Парламент Болгарии принял непонятное пока постановление с неясной подоплекой, согласно которому хочет драматическим образом поднять плату за транзит газа российского происхождения через территорию Болгарии, а если эту плату болгарская компания не получит, то хотят призвать к прекращению транзита", — сказал он в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.

Дипломат добавил, что решение болгарской стороны о поднятии платы за транзит российского газа ставит под угрозу газоснабжение Венгрии, что противоречит европейским правилам в рамках ЕС. Власти Венгрии связались с болгарскими и сербскими коллегами и находятся в поиске решения, при котором Болгария не применит закон, ставящий две страны (Венгрию и Сербию — прим. ред.) в сложную энергетическую ситуацию.

Петер Сийярто принимает участие в Российской энергетической неделе, проходящую в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская