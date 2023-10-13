МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Росфинмониторинг будет вести контроль по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками, заявил президент России Владимир Путин. Экспортеры должны будут перечислять в Россию не менее 80% выручки в валюте

Как отметил глава государства, контроль вводится с целью иметь достоверную информацию о валютных потока, для того, чтобы "государство было в курсе происходящего".

Путин добавил, что подписанный указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте — это результат совместной работы правительства, администрации президента и Центрального банка.

"Наши экономоператоры достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать из-за рубежа. А сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется, в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке", — сообщил президент России.

Путин заключил, что эффект от указа будет, так как он является компромиссом между специалистами, которые исходят из того, что позитивный результат ожидается.

В среду пресс-служба правительства России сообщила, что Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам. Уточняется, что для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке сроком на полгода. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России.

Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.