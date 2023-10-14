СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо в розницу подешевели в Крыму в субботу, стоимость горючего снизилась сразу на несколько рублей за литр, передает корреспондент РИА Новости. Голландские компании оштрафовали за участие в строительстве Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил о планируемом с субботы, 14 октября, существенном снижении цен на топливо в рознице на АЗС Крыма. Он сообщал, что об этом договорились с крупными нефтетрейдерами. По его словам, максимальная стоимость дизеля составит 66,80 рублей за литр, 95-го бензина – 59,80 рублей, 92-го бензина – 55,80 рублей.

Стоимость бензина и дизельного топлива на нескольких АЗС крупных компаний в Симферополе в субботу снижена на несколько рублей за литр. Так, цена литра бензина АИ-95 составляет 59,79 рубля, АИ-92 — 55,79 рубля. Дизельное топливо стоит 66,79 рубля за литр. Ранее цена на бензин и ДТ была выше на 4-6 рублей за литр.

В продаже также имеются дизельное топливо качества ultra и бензины с более высоким октановым числом. Так, бензин марки 100 стоит 74,79 рубля за литр, ДТ ultra – 68,99 рубля.

Крым и Севастополь ранее совместно обратились в правительство России с просьбой помочь дотацией заправщикам полуострова, уже купившим топливо по высокой цене, чтобы быстрее снизить цены на бензин и дизельное топливо в рознице.

Цены на топливо в Крыму последние два месяца были существенно выше, чем на АЗС в Краснодарском крае, в отдельных случаях разница достигала 10-15 рублей за литр топлива. Стоимость дизельного топлива в Крыму достигала 72-76 рублей, бензина марки АИ 95 – 63-66 рублей за литр.