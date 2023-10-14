МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Конфликты на Украине и в Израиле доказали неэффективность дипломатической политики Европы, пишет японская газета Nihon Keizai. Глава ЕС предположил последствия конфликта на Ближнем Востоке для Европы

"Мы будем настойчиво распространять демократию и мир без войны, но не с помощью военной силы, а посредством дипломатии и диалога", — заявил в интервью бывший руководитель одной из стран-членов ЕС.

Автор статьи выделяет две причины, почему Европейский союз перестал критиковать реформу премьер-министра Биньямина Нетаньяху расширить еврейские владения. Первая — европейцы избегают ссор с Америкой, которая поддерживает Тель-Авив, чтобы иметь союзника в противостоянии с Россией и Китаем. А вторая связана с грехами прошлого, особенно Германии, которая во времена Второй мировой войны массово уничтожала евреев.

"Европейская дипломатия на Ближнем Востоке бессильна. Можно сказать, что она зашла в тупик", — пишет автор материала.

Издание напоминает, что 30 лет назад Норвегия добилась договора между Израилем и Палестиной стремиться к миру, но стороны так и не смогли ужиться друг с другом. Между Москвой и Киевом сложилась похожая ситуация. А Китай, пытавшийся продвигать демократию путем экономических обменов, стал более авторитарным.

Автор материала предполагает в конце статьи, что сложившаяся в мире ситуация усилит ультраправые партии в Европе, так как эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила риски нелегальной миграции в ЕС. Более того, напряженные ситуации на Украине и в Израиле, которые находятся близко к Европе — "будут вызывать у избирателей Старого Света смутное ощущение неуверенности".

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