МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Иран направил через ООН послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Новак оценил предложение Ирана о создании совместного газового центра

По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте с спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Как сообщили собеседники портала, представитель ООН призвал главу МИД Ирана помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке.

"Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну, хочет попытаться помочь с освобождением мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в заложниках в Газе. Но Амир Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии. Он сказал, что если израильская военная операция продолжится, особенно если Израиль выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, Ирану придется ответить", — говорится в сообщении портала.

Источники портала сообщили, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби и другим высокопоставленным лицам и передал послание Ирана.

Агентство Tasnim, в свою очередь, сообщало, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу вечером провел встречу и переговоры в Катаре с лидером политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Хания, стороны обсудили военную обстановку при обострении палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.