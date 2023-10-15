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Песков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах
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Главы России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, на переговорах отдельно обсудят ситуацию в мире, так как страны сейчас занимают активную позицию в решении международных дел,... ПРАЙМ, 15.10.2023
новости, россия, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт — ПРАЙМ. Главы России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, на переговорах отдельно обсудят ситуацию в мире, так как страны сейчас занимают активную позицию в решении международных дел, сообщил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет. Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, какое внимание на переговорах лидеров России и Китая будет уделено международной обстановке.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая.