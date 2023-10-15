ВАРШАВА, 15 окт — ПРАЙМ. Лидер польской оппозиции Дональд Туск уверен, что именно он создаст новое правительство. Польша заявила об энергетической независимости от России. Но что-то скрыла

Вечером в воскресенье, 15 октября, завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а оппозиционные "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию.

Партия «Право и справедливость» выступает за уменьшение налогового бремени, более либеральную экономику и активную государственную политику социальной защиты малоимущих.

"У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили", — заявил Туск журналистам.

В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.

В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост. С 2019 по 2022 года был председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Европейского союза.

Один из пунктов предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость").