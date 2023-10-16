2023-10-16T09:38:00+03:00
2023-10-16T09:43:22+03:00
2023-10-16T09:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231016/841990020.html
Россия временно ограничит поставки рыбной продукции из Японии
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россельхознадзор присоединяется к ограничительным мерам, введенным Китаем, ограничивающим импорт рыбной продукции из Японии, заявили в федеральной службе. "Россельхознадзор в... ПРАЙМ, 16.10.2023
экономика, новости, япония, россельхознадзор, рыбопродукция
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/10/834131011.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/10/834131011.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/10/834131010.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/10/834131010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/09/834130998.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83413/09/834130998.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230919/841776235.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор присоединяется к ограничительным мерам, введенным Китаем, ограничивающим импорт рыбной продукции из Японии, заявили в федеральной службе.
"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — говорится в сообщении ведомства.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет предоставлена полная информация о безопасности рыбопродукции и ее соответствии требованиям Евразийского экономического союза.
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам.
В связи с этим Китай ввел полный запрет на импорт и переработку японских морепродуктов. Россельхознадзор также рассматривает возможность присоединения к этим ограничительным мерам.
Отмечается, что доля России в японском экспорте морепродуктов составляет 0,1%.