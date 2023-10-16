МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор присоединяется к ограничительным мерам, введенным Китаем, ограничивающим импорт рыбной продукции из Японии, заявили в федеральной службе. Россельхознадзор оценил радиоактивность рыбы после сброса воды с "Фукусимы"

"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет предоставлена полная информация о безопасности рыбопродукции и ее соответствии требованиям Евразийского экономического союза.

Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам.

В связи с этим Китай ввел полный запрет на импорт и переработку японских морепродуктов. Россельхознадзор также рассматривает возможность присоединения к этим ограничительным мерам.

Отмечается, что доля России в японском экспорте морепродуктов составляет 0,1%.