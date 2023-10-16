МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Западные союзники Украины в ответе за провал контрнаступления ВСУ, заявил в эфире немецкого телеканала Welt генерал Клаус Виттманн. Полковник ВС Британии раскрыл фатальную ошибку ВСУ

Передача оружия была слишком поздней и в недостаточном объеме, что дало российской армии достаточно времени для создания мощных и непробиваемых линий обороны, отметил генерал. "Именно тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления", — заявил он.

В интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

По словам президента России, российским войскам на Украине удалось лучше расположиться по всему фронту. То, что происходит сейчас по всей линии соприкосновения, называется "активная оборона", — заявил он в воскресенье. "И наши войска улучшают свои позиции практически на всем участке. На достаточно большой территории" — добавил президент.

Украинские военные также признали, что российские войска перегруппировались после понесенных потерь. Согласно заявлению украинского генерала Александр Сырского во время посещения своих войск на северном участке восточного фронта, российская армия наступает в районе населенного пункта Макеевка и в направлении города Купянск.