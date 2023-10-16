МОСКВА 16 окт — ПРАЙМ. США уже ищут стратегию выхода из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, заявил в социальной сети Х (бывш. Twitter) бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "Слишком поздно". В Германии нашли виновных в провале ВСУ

"Сейчас идет поиск стратегии выхода из конфликта на Украине, открыто этого не называя", — написал Макгрегор.

По словам бывшего советника, в результате ужасного провала контрнаступления американские политики начали открыто критиковать украинского лидера и его окружение из-за выбора неправильной стратегии, которая привела как к уничтожению западной техники, так и украинских солдат.

"Вашингтонское руководство заверило Зеленского, что он и его правительство будут пользоваться финансовой и военной поддержкой США и их союзников по НАТО "столько, сколько потребуется"", — добавил Макгрегор.

По мнению эксперта, благодаря покладистым и благосклонным западным СМИ Зеленский и его политические сторонники в НАТО наобещали достижения результатов в ходе конфликта, но ничего не сделали.

"По мере того как потери среди украинских солдат росли, а контрнаступление Украины катастрофически проваливалось, дела в Вашингтоне пошли совсем не так, как хотелось бы", — заключил полковник.