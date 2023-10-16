МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Необходимо ввести маркировку синтезированного нейросетью голоса по аналогии с возможной маркировкой сгенерированных изображений, это поможет различать фейки, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

"Необходимо ввести маркировку при использовании синтезированного голоса, определить операторов маркировки синтезов, меры контроля и надзора за данным видом деятельности", — уточнил Шейкин.

По мнению сенатора, технология синтеза речи требует законодательного регулирования, в связи с ее высоким уровнем развития. Он предлагает также запретить включение права на синтез голоса в договоры об отчуждении исключительных прав.

"Предлагается также закрепить положения, запрещающие включение права на синтез голоса в договоры отчуждения исключительного права. Кроме того, существует необходимость установить регулирование условий синтеза в отдельных договорах или лицензионных соглашениях для каждого проекта. При этом производителей синтезированных голосов необходимо обязать заключать договоры на использование голоса и хранение метаданных, связанных с его созданием", — заключил Шейкин.