2023-10-16T11:31:47+03:00
2023-10-16T11:31:47+03:00
2023-10-16T11:31:47+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231016/841991186.html
В Совфеде предложили ввести маркировку созданного нейросетью голоса
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Необходимо ввести маркировку синтезированного нейросетью голоса по аналогии с возможной маркировкой сгенерированных изображений, это поможет различать фейки, заявил зампред Совета... ПРАЙМ, 16.10.2023
право, общество , новости, россия, нейросети, генерация
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Необходимо ввести маркировку синтезированного нейросетью голоса по аналогии с возможной маркировкой сгенерированных изображений, это поможет различать фейки, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.
"Необходимо ввести маркировку при использовании синтезированного голоса, определить операторов маркировки синтезов, меры контроля и надзора за данным видом деятельности", — уточнил Шейкин.
По мнению сенатора, технология синтеза речи требует законодательного регулирования, в связи с ее высоким уровнем развития. Он предлагает также запретить включение права на синтез голоса в договоры об отчуждении исключительных прав.
"Предлагается также закрепить положения, запрещающие включение права на синтез голоса в договоры отчуждения исключительного права. Кроме того, существует необходимость установить регулирование условий синтеза в отдельных договорах или лицензионных соглашениях для каждого проекта. При этом производителей синтезированных голосов необходимо обязать заключать договоры на использование голоса и хранение метаданных, связанных с его созданием", — заключил Шейкин.