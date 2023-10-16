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https://1prime.ru/News/20231016/841991287.html
Запасы газа в Европе достигли исторического максимума
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Суммарные запасы топлива в Евросоюзе достигли исторического максимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). На данный момент подземные хранилища газа в Европе... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, энергетика, газ, европа, газ, запасы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Суммарные запасы топлива в Евросоюзе достигли исторического максимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
На данный момент подземные хранилища газа в Европе заполнены на 97,89 процентов содержат 107,75 млрд кубометров газа. Страны Евросоюза достигли целевого уровня заполнения хранилищ в 90 процентов к началу отопительного сезона еще в середине августа. Однако в связи с ожидаемым похолоданием в Центральной и Западной Европе, напряженность на газовом рынке может возрастать. В GIE отметили, что предыдущий рекорд в 97,84 процента Европа поставила в октябре 2019 года.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Евросоюза немного увеличились, но в октябре все равно находятся на минимуме с февраля 2022 года. Кроме того, цена закупки газа в Европе значительно выросла, составляя в сентябре 417 долл. за 1 тыс. куб. м, а в октябре уже 475 долл.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), запасы газа в хранилищах Европейского союза могут опуститься ниже критического уровня в 20 процентов к концу предстоящего отопительного сезона.