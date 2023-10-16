МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Суммарные запасы топлива в Евросоюзе достигли исторического максимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Эксперт обозначил предел роста цен на газ в Европе в текущих условиях

На данный момент подземные хранилища газа в Европе заполнены на 97,89 процентов содержат 107,75 млрд кубометров газа. Страны Евросоюза достигли целевого уровня заполнения хранилищ в 90 процентов к началу отопительного сезона еще в середине августа. Однако в связи с ожидаемым похолоданием в Центральной и Западной Европе, напряженность на газовом рынке может возрастать. В GIE отметили, что предыдущий рекорд в 97,84 процента Европа поставила в октябре 2019 года.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Евросоюза немного увеличились, но в октябре все равно находятся на минимуме с февраля 2022 года. Кроме того, цена закупки газа в Европе значительно выросла, составляя в сентябре 417 долл. за 1 тыс. куб. м, а в октябре уже 475 долл.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), запасы газа в хранилищах Европейского союза могут опуститься ниже критического уровня в 20 процентов к концу предстоящего отопительного сезона.