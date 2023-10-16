МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере туризма на 2024-2026 годы на церемонии подписания в рамках межправительственной комиссии двух стран, сообщает корреспондент РИА Новости. Венесуэла заявила о начале реализации совместных проектов с "Газпромом"

По итогам заседания подписана программа сотрудничества в сфере туризма между Минэкономразвития России и министерством народной власти по туризму Венесуэлы на 2024-2026 годы.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения Российской Федерации и министерством по образованию Венесуэлы о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального и среднего технического образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения в иных областях.

Россия и Венесуэла будут сотрудничать и в сфере интеллектуальной собственности. Заключен меморандум о взаимопонимании между российским Большим театром и Фондом театра Тересы Кареньо. Помимо этого, Росмолодежь и министерство по делам молодежи и спорта Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области молодежной политики.

Российская компания "Совфрахт" и венесуэльская судоходная корпорация Venavega также договорились о сотрудничестве в области морского транспорта. "Совфрахт" является транспортно-логистической компанией и предоставляет различные услуги в сфере грузоперевозок, агентирования судов и страхования грузов. Все соглашения были подписаны во время сессии российско-венесуэльской межправительственной комиссии, которая проходила в Москве.