МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Необходимо ввести "экономический барьер" в виде въездной платы порядка 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, страдающий из-за нехватки инфраструктуры, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Ученый РАН объяснил, почему России нужно развивать экономику

Ученый подчеркнул, что ожидается значительный рост посетителей Байкала в ближайшие годы, и создание соответствующей инфраструктуры требует большого времени.

"Диких туристов, которые туда (на Байкал — ред.) приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития — сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер", — заявил ученый на конференции комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию.

В целях сохранения озера, экономическое ограничение необходимо. Данилов-Данильян отметил, что через два-три года количество туристов на Байкале достигнет 5 миллионов человек в год, в то время как доступная инфраструктура не может принять такое количество посетителей. Ученый предлагает установить "плату за въезд" для всех, кто не живет в Прибайкалье в размере около 50 тысяч рублей. По его мнению, это необходимо для сдерживания потока неорганизованных туристов и обеспечения устойчивого развития региона.