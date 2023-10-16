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Потеряют многое. Американский эксперт раскрыл, чего лишится Украина
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Украина может потерять выход к Черному морю после контрнаступления российских войск, заявил бывший американский дипломат Чез Фриман в беседе с Youtube-каналом Dialogue works... ПРАЙМ, 16.10.2023
мнения аналитиков, экономика, новости, украина, сша, черное море, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украина может потерять выход к Черному морю после контрнаступления российских войск, заявил бывший американский дипломат Чез Фриман в беседе с Youtube-каналом Dialogue works.
"Наиболее вероятно, мы будем наблюдать российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему", — отметил Фриман.
По мнению эксперта, политика США в регионе привела к укреплению оборонного бюджета, но не смогла ослабить или изолировать Россию. Продолжение такой политики не принесет ожидаемых результатов, так как Россия уже разработала эффективные методы противостояния американским системам вооружений и продолжает демонстрировать мощь в военном отношении.
По мнению аналитика, Киев разрушит страну из-за русофобии.
"Стратегии Украины до сих пор остаются одиозными и нежизнеспособными", — заключил Фриман.