МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на открытии форума "Один пояс — один путь" в ходе своего визита в Китай, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Китай может дополнительно простимулировать экономику, пишет СМИ

"Мы признательны китайскому руководству за приглашение на этот форум. Причем наш президент приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином", — заявил Ушаков.

Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь" и видит в ней связь с собственными идеями по созданию большого евразийского пространства. Ушаков также подчеркнул, что в работе форума "Один пояс — один путь" в Пекине примут участие главы 23 государств.

Во время поездки на форум президент также встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы. Кроме того, запланирована ряду двусторонних встреч с другими лидерами стран-участниц форума.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива.