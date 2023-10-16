Министр Йеллен: Запад не может допустить поражение Украины из-за экономики
ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Западные страны не могут допустить поражение Украины по экономическим причинам, сообщила Джанет Йеллен, министр финансов США.
"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", — сказала Йеллен, выступая в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами.
Глава минфина США пообещала продолжать помогать Украине.
"Президент (США Джо — ред.) Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", — заявила американский политик.
Министр одобрила выделение 50 миллиардов евро на восстановление Украины. Более того, она надеется на продвижение идеи использовать замороженные российские активы в Euroclear на нужды Киева.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на реконструкцию Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла данную идею воровством.
https://1prime.ru/News/20231016/841995933.html