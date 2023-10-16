ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Западные страны не могут допустить поражение Украины по экономическим причинам, сообщила Джанет Йеллен, министр финансов США. Потеряют многое. Американский эксперт раскрыл, чего лишится Украина

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", — сказала Йеллен, выступая в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами.

Глава минфина США пообещала продолжать помогать Украине.

"Президент (США Джо — ред.) Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", — заявила американский политик.

Министр одобрила выделение 50 миллиардов евро на восстановление Украины. Более того, она надеется на продвижение идеи использовать замороженные российские активы в Euroclear на нужды Киева.

После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на реконструкцию Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла данную идею воровством.