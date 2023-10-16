МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговорах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил обеспокоенность крупномасштабной эскалацией между Палестиной и Израилем, сообщает пресс-служба Кремля. Путин поднял вопрос о россиянах в зоне палестино-израильского конфликта

Главы стран отметили серьезную озабоченность угрозой перерастания арабо-израильского конфликта в региональную войну. Подчеркивается, что они единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи всем нуждающимся.

Путин подтвердил настрой на координацию со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы остановить бои между Израилем и Палестиной. Более того, он высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.

"По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", — говорится в сообщении.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.