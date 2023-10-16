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Глава Грузии заявила, что не собирается в отставку
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку. Конституционный суд Грузии в понедельник, 16 октября,... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, грузия, импичмент
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТБИЛИСИ, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку.
Конституционный суд Грузии в понедельник, 16 октября, признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж несмотря на запрет правительства, что разрешает начало процедуры импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
"Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице — для наших демократических ценностей. Сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере постарались, и демократию", — заявила Зурабишвили в своем видеообращении.