МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин завоевал уважение в арабском мире и получил возможность стать посредником между воюющими Израилем и Палестиной, так как понял истинную причину конфликта, пишет Arab News, ссылаясь на специалиста по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб. Путин заявил, что обеспокоен палестино-израильской эскалацией

"Путин — единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами. Это высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Официальный представитель ЛАГ Джамаль Рушди отметил, что Россия "заняла рациональную и взвешенную позицию по текущей ситуации, в отличие от других международных держав", — указано в статье.

Специалист считает, что Америке не удалось примирить две враждующие стороны.

Подобной позиции придерживается представитель палестинской миссии в Великобритании, который заявлял, что США не удалость заключить сделку, которая устраивала бы обе стороны, поэтому ответственность за решение конфликта теперь могут взять на себя другие.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе.

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