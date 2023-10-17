МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об уточнении порядка выборов президента России и часть пакета законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии. Госдума обсудит налоговые новации для повышения доходов бюджета

Ранее главы комитетов Госдумы Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли законопроект, уточняющий положения федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации". Законопроект уточняет положения закона о выборах и приводится в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.

Госдума также рассмотрит в первом чтении часть пакета законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии. Ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в Госдуму внесен пакет проектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Третьим законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ. Проект должен обеспечить трудовые права граждан, которые заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, и в отношении которых на период действия указанного контракта приостанавливается действие трудового договора.

"При этом в случае такого приостановления действия трудового договора за работником сохраняются место работы и социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект предлагает установить дополнительные соцгарантии, в том числе супругам таких граждан, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, а для супругов, имеющих детей в возрасте до 14 лет, предусматривается запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Изменения вносят и в Налоговой кодекс РФ. Проект закона направлен на предоставление отдельных льгот добровольческой части Росгвардии, в том числе предусматривается, что доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных указанной категорией лиц, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

"Проектом федерального закона также предусматривается, что выплаты плательщиками в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества работникам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации), не подлежат обложению страховыми взносами", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Более того, проектом предлагается освободить данную категорию лиц от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.