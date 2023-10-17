МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путин и Лукашенко оценили ситуацию в экономике

"Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — Соединенные Штаты Америки и Запад — постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает агентство Белта.

По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", — отметил глава белорусского государства.