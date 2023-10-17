2023-10-17T12:01:03+03:00
2023-10-17T12:01:03+03:00
2023-10-17T12:01:03+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231017/842002281.html
Лукашенко призвал Тегеран противостоять выпадам со стороны Запада
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам, заявил президент Белоруссии Александр... ПРАЙМ, 17.10.2023
новости, в мире, белоруссия, иран, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138289.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138289.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138288.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138288.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138276.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/82/838138276.jpg
https://1prime.ru/finance/20230915/841755889.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — Соединенные Штаты Америки и Запад — постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает агентство Белта.
По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", — отметил глава белорусского государства.