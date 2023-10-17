МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Соответствии шоколада "Аленка" и других продуктов, получивших сертификат халяль, требованиям ислама из-за вопросов, возникших ранее в отношении руководителя органа "Роскачество — Халяль", вызывает сомнение, заявили РИА Новости представители экспертного сообщества. Шоколад "Аленка" официально стал халяльным

Ранее в Роскачестве заявили, что фабрике "Красный Октябрь" выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе по сертификации халяль, аккредитованном Росаккредитацией, – "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в России, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

"Роскачество – Халяль" аккредитована при Росаккредитации, а самих сертифицирующих органов в России несколько десятков. Многие из них аккредитованы духовными управлениями мусульман во главе с авторитетным муфтием, чего не скажешь о "Роскачество – Халяль", — рассказал сказал эксперт одного из сертифицирующих центров, аккредитованных при духовных управлениях мусульман.

По его словам, глава "Роскачества – Халяль" Марат Низамов был участником инцидента в Татарстане, где пришлось изымать "халяльную" продукцию, в которой обнаружили свинину. "Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в "халяльной" "Аленке", "Птичьем молоке" и других изделиях", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в продукции, разрешенной шариатом, не должно содержаться свинины, а также животных жиров, добавок и красителей, относящейся к категории "харам" (запрещенных). "Первое, что приходит на ум многим, что халяль – это только мясная продукция. Но халяль – это не только продукты питания. Это огромный сегмент мирового рынка, связанный с кондитерскими изделиями, туризмом, исламским банкингом, медициной, парфюмерией. У мусульман нет разделения на светское и не светское", — сказал он.

Эксперты также подчеркнули, что шариатом разрешенные продукты не должны содержать запрещенных компонентов, и мусульманский мир относится к вопросам халяля крайне внимательно.

В мусульманском мире внимательно следят за экономическими новостями, касающимися халяль-продукции, поэтому нет гарантий, что "халяльная" "Аленка" и "Птичье молоко" будут успешными на этом рынке, заключили эксперты.