МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Дело в теракте в Санкт-Петербурге, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, отправили в суд, заявила пресс-служба ведомства. В Совбезе раскрыли, сколько терактов предотвратили с начала СВО в России

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева… После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — указано в публикации.

Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Согласно данным следствия, цель теракта — вынудить российскую власть прекратить конфликт на Украине.

Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин) был военкором, блогером и журналистом. В 2014 году присоединился к донецкому ополчению, в 2022 году — к батальону "Восток". Татарский освещал события в зоне СВО.

Погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в петербургском кафе "Стрит-бар". При взрыве десят ки людей получили ранения. Обвиняемую в теракте, Дарью Трепову, задержали на следующий день.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ, наказание по которой возможно вплоть до пожизненного заключения, однако Треповой оно не грозит, поскольку, согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена к пожизненному сроку, максимальная санкция — 25 лет лишения свободы.