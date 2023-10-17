МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Приостановка торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник и вторник, по предварительной оценке, связана с техническими сложностями, биржа не фиксирует влияния на стоимость товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. Дюков объяснил нецелесообразность повышения норм продаж топлива на бирже

Биржа приостанавливала торги два дня подряд с 11.25 мск — примерно на час в понедельник и на полчаса во вторник.

"По предварительной оценке, причины приостановки торгов носят технический характер. Биржа взаимодействует с разработчиками программного обеспечения и поставщиками необходимого оборудования в целях установления причин, приведших к приостановкам торгов, для их последующего исключения. В соответствии с законодательством и нормативными актами осуществляется также информирование регуляторов рынка", — сказали в СПбМТСБ.

"По оценке биржи, данные приостановки не оказали влияния ни на биржевые цены, ни на обеспечение бесперебойности снабжения внутреннего рынка топливом и другими товарами", — также добавили там.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что предприняты все усилия по минимизации последствий приостановок торгов для их участников. В том числе были продлены торговые сессии, далее они заключались и передавались на обработку в обычном порядке.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.