СПбМТСБ: приостановка торгов носит технический характер, влияния на цены нет
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Приостановка торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник и вторник, по предварительной оценке, связана с техническими сложностями, биржа не фиксирует влияния на стоимость товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
Биржа приостанавливала торги два дня подряд с 11.25 мск — примерно на час в понедельник и на полчаса во вторник.
"По предварительной оценке, причины приостановки торгов носят технический характер. Биржа взаимодействует с разработчиками программного обеспечения и поставщиками необходимого оборудования в целях установления причин, приведших к приостановкам торгов, для их последующего исключения. В соответствии с законодательством и нормативными актами осуществляется также информирование регуляторов рынка", — сказали в СПбМТСБ.
"По оценке биржи, данные приостановки не оказали влияния ни на биржевые цены, ни на обеспечение бесперебойности снабжения внутреннего рынка топливом и другими товарами", — также добавили там.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что предприняты все усилия по минимизации последствий приостановок торгов для их участников. В том числе были продлены торговые сессии, далее они заключались и передавались на обработку в обычном порядке.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/News/20231017/842005703.html