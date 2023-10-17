МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин объявил шведским СМИ о новых данных, связанных с утечкой газопровода Balticconnector. Эстония начала расследование инцидента на газопроводе Balticconnector

"Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией", — цитирует министра агентство Reuters. Он добавил, что причину поломки кабеля еще не выяснили.

Balticconnector — газопровод идущий по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.

8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector упало давление. Предполагается, что произошла утечка, поэтому подачу газа в Эстонию и Финляндию приостановили. Финская полиция считает, что трубу повредили специально.

Портал эстонского государственного телерадиовещания ERR информировал, что место утечки находится в Финляндии. Более того, по данным портала, сломан и кабель связи между двумя странами, который находится в Эстонии.

Ранее президент России Владимир Путин отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.