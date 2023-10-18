МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Не существует никакой интриги для России в выборах в Польше, так как любое новое правительство будет антироссийским, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Выборы в Польше напугали Украину

"В Польше интрига выборов сменилась интригой вокруг споров о победителе, о той партии, которая создаст правительственную коалицию. Для России в этих спорах интриги нет — любое новое правительство Польши будет столь же антироссийским. Для Евросоюза — есть, либералы для евросолидарности лучше националистов (ультранационалистическая Украина, пестуемая Евросоюзом — единственное исключение, но тут геополитика)", — сообщил Косачев в своем Telegram-канале.

По его мнению, выборы в Польше и недавние выборы в Словакии противопоставили пронациональный и проевропейский подходы.

Вице спикер также отметил, что раньше аксиомой считалось, что проевропейский выбор автоматически означает пропольский (прословацкий, провенгерский, прогерманский…). Однако теперь все не столь однозначно. И меняются не только общества, но и сам Евросоюз. Сегодня Евросоюз больше отстаивает идентичность и демонстрирует силу не против главной угрозы своей самостоятельности, исходящей из-за океана, но против собственных членов, заставляя их подгонять под все более жесткую гребенку всю свою внутреннюю и внешнюю политику. Это многих раздражает, тем более тех, кто имеет опыт существования в соцлагере и, тем самым, возможность сравнивать.

Правящая в Польше с 2015 года партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38 процентов, однако она неспособна самостоятельно сформировать правительство.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что суверенитет Польши восстановил СССР, а западные территории, которые страна отдала "на съедение Германии", подарил Иосиф Сталин. Посол в Польше Сергей Андреев рассказывал, что МИД государства выдвинул претензии из-за слов российского лидера.