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Премьер Таиланда восхитился ответом Путина на приглашение посетить страну
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность за приглашение посетить страну на тайском языке, рассказал журналистам премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, общество , в мире, россия, таиланд, благодарность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность за приглашение посетить страну на тайском языке, рассказал журналистам премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в ходе брифинга для тайских СМИ в Пекине.
"Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски, "Кхоп кхун кхап" ("Спасибо" — ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве (российского президента — ред.) и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран — ред.)", — сказал журналистам премьер-министр.
По словам Тхависина, президент Российской Федерации также подчеркнул, что дружественные отношения между Россией и Таиландом существуют уже более 125 лет, культурные и экономические связи между странами находятся в развитии.
"Мы очень хорошо поговорили", — заключил Тхависин.
Обсуждение на встрече Путина и Тависина включало вопросы безопасности, торговли, инвестиций и туризма. Путин принял приглашение Тависина посетить Таиланд в следующем году, и стороны обсуждают удобные даты для будущего визита.