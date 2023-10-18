МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность за приглашение посетить страну на тайском языке, рассказал журналистам премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в ходе брифинга для тайских СМИ в Пекине. Эксперт объяснила цвет носков премьера Таиланда на встрече с Путиным

"Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски, "Кхоп кхун кхап" ("Спасибо" — ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве (российского президента — ред.) и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран — ред.)", — сказал журналистам премьер-министр.

По словам Тхависина, президент Российской Федерации также подчеркнул, что дружественные отношения между Россией и Таиландом существуют уже более 125 лет, культурные и экономические связи между странами находятся в развитии.

"Мы очень хорошо поговорили", — заключил Тхависин.

Обсуждение на встрече Путина и Тависина включало вопросы безопасности, торговли, инвестиций и туризма. Путин принял приглашение Тависина посетить Таиланд в следующем году, и стороны обсуждают удобные даты для будущего визита.