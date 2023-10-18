МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские воздушно-космические силы (ВКС) теперь непрерывно патрулируют нейтральную территорию Черного моря, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил "пророссийскость" Орбана

"По моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем, — сообщил глава государства.

Российский лидер добавил, что патрулирование будут осуществлять самолеты МИГ 31, которые вооружены комплексами "Кинжал".

Более того, Москва приняла это решение в целях наблюдения за тем, что происходит в Средиземном море, отметил он.

"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море", — пояснил Путин.

Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" — гиперзвуковая ракета, впервые протестированная в 2019 году. Запуск осуществлял МиГ-31К. Как заявлял Путин в послании Федеральному собранию 2018 года, скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука, а дальность — свыше двух тысяч километров.