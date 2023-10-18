МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский попробовал использовать эскалацию конфликта в Израиле в своих целях, сообщает портал infoBRICS, ссылаясь на исследователя геополитики и политической экономии из Каира Ахмеда Аделя. Варшава и Киев в большой ссоре. Будущее Европы под вопросом

"11 октября Зеленский, говоря о том, что конфликт между Израилем и Газой может повлиять на поставки оружия на Украину, заявил: "Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки". Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину", — указано в статье.

Эксперт полагает, что глава украинского государства делает все возможное, чтобы западные страны продолжали его поддерживать. Однако эскалация палестино-израильского конфликта поставила под сомнение данное соглашение, так как США и Евросоюз могут начать отправлять вооружение Израилю, а не ВСУ.

Автор статьи считает, что Украина не сможет без поддержки Запада вести боевые действия против Москвы.

"Отказ Израиля позволить Зеленскому встретиться с Нетаньяху не только унизителен, но и может означать начало конца интереса Запада к Украине", — подытожил Адель.

Война в Израиле "отвлекает" мировое сообщество от конфликта на Украине, подчеркивал ранее Зеленский в интервью телеканалу France 2.

Ранее издание Arab News заявляло, что США не в состоянии поддерживать Украину и Израиль, а дальнейшие действия Владимира Зеленского, который утверждал, что ВСУ не выстоит без помощи Запада, в такой ситуации непонятны.

Автор арабского издания подытожил, что одно можно сказать наверняка: друзья и партнеры Америки теперь станут более скептически относиться к надежности "дяди Сэма".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.