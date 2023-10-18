МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Индонезийские предприятия готовы возобновить работу с российскими поставщиками пшеницы и заинтересованы в возобновлении крупных поставок российского зерна, доказавшего свое высокое качество, сообщается в пресс-релизе федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе России. Индонезия хочет заменить ископаемое топливо пальмовым маслом

На круглом столе в Джакарте, в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров, обсуждались возможности российской зерновой отрасли для удовлетворения импортного спроса Индонезии. По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в настоящее время на Россию приходится почти 25 процентов мировых поставок пшеницы, в то время как Индонезия входит в число крупнейших импортеров этого вида зерна. В текущем сезоне после перерыва в несколько лет Россия восстанавливает отгрузки пшеницы на индонезийский рынок.

"Ведущие предприятия индонезийской мукомольной промышленности готовы возобновить работу с российскими поставщиками. Так, директор PT Cerestar Indonesia Ник Энг рассказал, что заводы компании перерабатывают около 1 миллиона тонн пшеницы в год и производитель имеет длительный опыт работы с Россией", — говорится в сообщении.

Энг отметил, что его компания закупала российскую пшеницу с 2007 года, и всегда была "довольна ее высоким качеством".

"Индонезия ранее являлась одним из ключевых наших рынков сбыта: мы привозили сюда до 1,5 миллиона тонн зерна, в первую очередь пшеницы. Надеюсь, что результатом бизнес-миссии и прямого диалога бизнеса двух стран станет возвращение российского зерна на индонезийский рынок, и этот процесс уже начался", — приводится в сообщении комментарий Зернина по итогам круглого стола.

В работе круглого стола также приняли участие индонезийские компании-производители муки и кондитерских изделий, а также крупнейшие зерновые трейдеры. Деловая миссия, организованная Министерством сельского хозяйства России и компанией "Агроэкспорт", состоит из 20 ведущих российских компаний и более 60 компаний-импортеров из Индонезии.