ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. США включили в антииранские санкции ряд структур и организаций из России, включая Воздушно-космические силы РФ, "Рособоронэкспорт", 924 Государственный центр беспилотной авиации минобороны РФ и "Военно-транспортную авиацию", следует из обновленного документа американского минфина. Санкции Совбеза ООН против Ирана прекратили свое действие

Согласно опубликованному перечню, все эти структуры и организации уже находились под различными санкциями. В среду к каждой из них была добавлена маркировка IRAN-CON-ARMS-EO, означающая включение в перечень американских санкций, действующих в отношении Ирана.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.