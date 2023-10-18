КИШИНЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Антироссийская стратегия молдавских властей ведет к глубокому кризису в экономике страны, полагает исполняющая обязанности председателя оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. "Попали в яму". Путин описал энергетический кризис в Европе поговоркой

"На протяжении последних лет президент Майя Санду демонизирует Россию и пытается убедить молдавское общество в том, что Россия — наш враг. Что принесла нашей стране антироссийская политика? Многократный рост цен на энергоресурсы и обнищание населения, падение экспорта, глубокий кризис в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Рисуя мифические угрозы, ПДС и Майя Санду пытаются оправдать беспрецедентные траты на закупку летального вооружения. Как будто ПВО и ракеты помогут сотням тысяч семей пережить эту зиму и справиться с непомерными тарифами на газ и отопление", — написала Параска в своем Telegram-канале.

Параска заявляет, что сотрудничество Молдавии с другими странами гарантирует ей мир и стабильное экономическое развитие.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В российском МИД призывали молдавские власти прекратить антироссийскую пропаганду и прислушаться к народу. Там добавили, что Москва хочет сотрудничать с Молдавией и ей неприятно наблюдать, как Запад использует Кишинев, что давить на Россию.

В Молдавии оппозиция больше года протестуют против цен на газ и электричество. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных тарифах на газ.